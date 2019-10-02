Москва, 2 октября, 2019, 11:19 — ИА Регнум. Доля платежной системы «Мир» по операциям на рынке России составляет 18,6%, заявила директор департамент национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Карта «Мир»

По ее словам, в 2019 году поставлена цель увеличить этот показатель до 21%. Кроме того, отметила она, сервис прямых выплат из Фонда социального страхования на карты «Мир» работает уже в 59 регионах.

Напомним, платежная система «Мир» — национальная российская система, которая производит расчеты в рублях. Ее услугами также пользуются жители Абхазии, Армении, Белоруссии, Киргизии, Турции, Казахстана. Карты «Мир» выпускаются с 15 декабря 2015 года.

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