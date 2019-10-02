Пекин, 2 октября, 2019, 11:18 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель разместил на своём обновлённом внедорожнике Haval H9 красный логотип, от которого компания недавно отказалась в пользу темно-серого варианта «шильдиков». Об этом сообщается на сайте «Китайские автомобили».

Autohomecar Haval H9

Над экстерьером новинки совместно с Great Wall работало одно из ателье. На решетке радиатора сверхпроходимого H9 размещен огромный логотип красного цвета с черными буквами.

У модели увеличенный дорожный просвет и специальные внедорожные шины на красно-черных 18-дюймовых колёсных дисках. Автопроизводители снабдили авто усиленной пластиковой защитой, а на днище установили металлическую защиту. Для перевозки багажа в машине предусмотрен экспедиционный багажник со светодиодными фонарями.

Отличается модель H9 функцией принудительной блокировки межколесного дифференциала передней оси — в дополнение к задней блокировке. Стоит отметить, что такая возможность есть у небольшого числа внедорожников — только у Mercedes-Benz Geländewagen и Jeep Wrangler.

Напомним, в России количество дилерских центров Great Wall (бренд Haval) выросло на девять точек, до 70. Дополнительно были открыты дилерские центры в Москве, Белгороде, Екатеринбурге, Минеральных Водах, Нижнем Тагиле, Оренбурге и Петербурге.

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