Санкт-Петербург, 2 октября, 2019, 11:24 — ИА Регнум. С января по август 2019 года в Санкт-Петербурге было продано 98 705 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 2% меньше, чем за такой же период 2018 года. В августе текущего года падение петербургского авторынка составило 1% по отношению к тому же месяцу 2018 года. Такими данными с ИА REGNUM поделились 2 октября в профильном агентстве «Auto-Dealer-СПб».

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили в Петербурге

Как отмечают аналитики, августовские цифры вселяют надежду на то, что черная полоса, связанная, прежде всего, с уходом из России марки Ford, останется позади. Об этом говорит и тот факт, что по итогам января — августа сразу пять брендов лидирующей десятки — KIA, LADA, Renault, Mitsubishi, Mercedes-Benz — показали положительную динамику продаж. По итогам января — июля таких брендов было всего три.

«Но пока не стоит говорить, что замедление темпа падения продаж — долгосрочный тренд <…> в ближайшее время мы навряд ли увидим выход авторынка в плюс хотя бы по итогам одного месяца», — предостерегает от избыточных ожиданий генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Лидерами авторынка Петербурга остаются бренды KIA, Hyundai, Lada, Renault и Volkswagen.

Добавим, что доля Петербурга в общем объеме продаж новых машин в России по итогам января — августа 2019 года составила 8,9% (год назад за тот же период — 8,8%).