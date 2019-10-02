Москва, 2 октября, 2019, 11:06 — ИА Регнум. Месяц или чуть больше требуется для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил журналистам глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков 2 октября в кулуарах «Российской энергетической недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

По его словам, для полного завершения проекта нужны 4−5 недель. До конца года остается почти три месяца, таким образом, «Газпром» может уложиться в срок.

Если Дания не даст разрешение на работы, газопровод пойдет через нейтральные воды, хотя целесообразнее всё же провести его рядом с датским берегом, добавил он. Зубков затруднился с ответом, настанет ли критический для сроков проекта момент, но подчеркнул, что «Северный поток — 2» достроят в любом случае.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство «Северного потока — 2» к настоящему времени завершено на 83%.