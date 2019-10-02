Киев, 2 октября, 2019, 11:02 — ИА Регнум. Украина «ничего не подписывала» во время переговоров контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, которые состоялись 1 октября в Минске.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Такое заявление сделал народный депутат фракции «Слуга народа», глава парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Соратник Зеленского акцентировал внимание на том, что представитель Украины Леонид Кучма лишь письменно сообщил представителю ОБСЕ Мартину Сайдику о том, что Киев устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств «нормандского формата» в Минске 1 октября 2019 г. О подписании каких-либо других документов речи не идет.

Яременко отметил, что данные соглашения касаются особенностей проведения местных выборов на неконтролируемых территориях Донбасса, и подчеркнул, что все ключевые позиции по урегулированию конфликта будут наработаны в ходе последующих переговоров.

ИА REGNUM напоминает, что на экстренном брифинге вечером 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала «формулу Штайнмайера», и отметил, что местные выборы в Донбассе могут пройти только по украинскому законодательству и только после отвода войск и при условии восстановления контроля над государственной границей. Таким образом, подчеркнул он, были устранены последние препятствия на пути к проведению саммита «нормандской четверки».

Позиция Зеленского подверглась резкой критике со стороны представителей предыдущей власти и националистов, которые заявили о готовности организовывать масштабные акции протеста из-за якобы «капитуляции» президента перед Россией.