Ереван, 2 октября, 2019, 10:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил на своей странице в Facebook, что провел еще одну полуторачасовую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Премьер сообщил, что президент России уже покинул Армению.

kremlin.ru Владимир Путин и Никол Пашинян на заседании ЕАЭС

«У меня была еще 1−1,5-часовая встреча с президентом России. Встреча состоялась в аэропорту «Звартноц». Армяно-российские отношения находятся в надежном и положительном русле. Президент России уже покинул Армению», — написал Пашинян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, завершая рабочий визит в Армению, Владимир Путин 1 октября провёл двустороннюю встречу с премьер-министром страны Николом Пашиняном, в ходе которой подтвердил стратегический характер российско-армянских отношений.

Пашинян, комментируя первую встречу с Путиным отметил, что армяно-российские отношения динамично развиваются.

«Состоялась блестящая беседа с президентом РФ Владимиром Путиным. Наши стратегические отношения динамично развиваются», — написал Пашинян.

1 октября в Ереване в рамках президентства Армении в ЕАЭС состоялось очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором участвовали премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент России Владимир Путин и председатель Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян. В заседании ВЕЭС в расширенном составе также участвовали президент страны-наблюдателя Молдавии Игорь Додон, а также главы приглашенных стран — президент Ирана Хасан Рухани и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.