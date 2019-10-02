Пий-Хемский район, Тыва, 2 октября, 2019, 10:54 — ИА Регнум. В Туве подвели итоги диспансеризации населения за восемь месяцев 2019 года, в ходе которой обследование прошли 27,5 тыс. человек. Подробности рассказали ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Диспансеризация

«По результатам диспансеризации отмечено снижение числа здоровых людей, отнесенных к первой группе здоровья на 18,1%, и составило 4 675 человек», — сообщили в ведомстве.

Самые здоровые люди проживают в сельских районах — Пий-Хемском, Тоджинском и Тандинском кожуунах. Там процент здоровых колеблется от 29% до 24,4%. При этом граждан с хроническими заболеваниями в целом по республике оказалось больше половины или 52,3% обследованных.

В числе факторов рискавозникновения заболеваний названы прежде всего нерациональное питание, далее следуют курением табака и низкая физическая активность.

Между тем, Тува выделилась среди сибирских регионов тем, что здесь чаще всех рожают и реже умирают. Как сообщало ИА REGNUM, за январь — июль 2019 года здесь родилось 19, а умерло 8,5 человек на тысячу местных жителей.

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