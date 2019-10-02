Москва, 2 октября, 2019, 10:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 70-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

«Наша страна первой признала Китайскую Народную Республику и сразу же наладила самое тесное взаимодействие с ней, — напомнил российский лидер. — Вспоминая историю российско-китайских отношений, мы можем уверенно сказать, что они с честью выдержали испытание временем».

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Глава государства также высоко оценил успехи в развитии сотрудничества в различных направлениях, которых Россия и Китай достигли за последнее время. Российский лидер выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних тношений.

Напомним, Советский Союз и Китайская Народная Республика установили дипломатические отношения 2 октября 1949 года. Советское государство стало первым в мире, признавшим образование КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября 2019 года Китайской Народной Республике исполнилось 70 лет. По этому случаю целый ряд политических деятелей со всего мира направили поздравительные телеграммы председателю КНР Си Цзиньпину.

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