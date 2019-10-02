Париж, 2 октября, 2019, 10:43 — ИА Регнум. Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует посетить с официальным визитом Казахстан, сообщили 2 сентября в пресс-службе казахстанского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Предстоящий визит французского лидера обсудили заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко и с государственный секретарь министерства Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лёмуан. Встреча дипломатов состоялась 1 октября в Париже.

Казахстанский дипломат передал своему французскому коллеге соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Франции Жака Ширака. Стороны также обсудили перспективы расширения сотрудничества в различных сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэра. В рамках встречи глава государства заявил, что ожидает визита своего французского коллеги в Нур-Султан.

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