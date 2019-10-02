Кемерово, 2 октября, 2019, 10:39 — ИА Регнум. В Кузбассе микрофинансовую организацию оштрафовали за психологическое давление на заёмщицу, сообщили ИА REGNUM в УФССП России по Кемеровской области. Как пояснили в управлении, к ним обратилась кемеровчанка, которая рассказала, что оформила заём с компанией «Вэббанкир». После просрочки платежа ей стали звонить и в грубой форме требовать возврата денег. Женщина подтвердила слова аудиозаписью телефонных разговоров. Выяснилось, что телефонный номер, с которого поступали звонки, зарегистрирован на «Вэббанкир». Суд признал микрофинансовую организацию виновной в нарушении требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности (ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ). Организация оштрафована на 25 тыс. рублей.