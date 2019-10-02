Пермь, 2 октября, 2019, 10:39 — ИА Регнум. В Пермском крае из-за срыва подачи тепла в ряд домов в отношении компании «Т Плюс» и Пермской сетевой компании (ПСК) возбуждены административные дела, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

В настоящее время возбуждено два производства — по срыву отопительного сезона в двух домах — по ул. Репина и Адмирала Ушакова. Проводится проверка по срыву подачи тепла еще в 48 домов.

В Пермском крае к зиме подготовили почти 27 тыс. многоквартирных домов, более 5 тыс. объектов социальной сферы, более 1,4 тыс. котельных и примерно 64 тыс. км коммунальных сетей. Ответственность за своевременное начало отопительного сезона лежит на ресурсоснабжающих организациях, управляющих компаниях и ТСЖ.