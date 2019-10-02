Москва, 2 октября, 2019, 10:34 — ИА Регнум. Законопроект об определении публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» в качестве опорного банка для оборонно-промышленного комплекса правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 2 октября.

Государственная дума

Поправками также предусматривается наделение правительства полномочиями установить объем денежных средств, размещаемых на счетах опорного банка для оборонно-промышленного комплекса и соответствующих уполномоченных банков в рамках государственного оборонного заказа.

Уточняется порядок взаимодействия участников государственного оборонного заказа для неукоснительного соблюдения принципов, предусмотренных поручениями президента Российской Федерации, в рамках практической реализации.