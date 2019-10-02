Пекин, 2 октября, 2019, 10:34 — ИА Регнум. Китайская корпорация Huawei приобрела долю в британской компании по инвестированию в научные исследования Oxford Sciences Innovation (OSI), сообщает The Financial Times.

(сс) Brücke-Osteuropa Huawei

Отмечается, что сделка была осуществлена в июле, Huawei приобрела 0,7% акций за почти $5 млн. По словам экспертов, заключенная сделка даст китайской корпорации представление о портфельных компаниях OSI и интеллектуальной собственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре китайская компания Huawei и российская «Базальт СПО» подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее возможность установки российских операционных систем «Альт» на серверы Huawei TaiShan 100/200 2280.

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