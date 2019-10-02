Амстердам, 2 октября, 2019, 10:42 — ИА Регнум. Правительство Нидерландов должно изучить роль Украины в катастрофе авиарейса MH17. За такое требование проголосовали депутаты голландского парламента, говорится в публикации на сайте законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Крушение смолета рейса MH17

Парламентарии указали, что необходимо изучить факты, связанные с вопросом закрытия воздушного пространства над восточной Украиной и вокруг неё. Они потребовали, чтобы правительство рассмотрело варианты такого изучения.

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что правительство, как и раньше, не видит к тому юридических оснований. Кроме того, для изучения вопроса потребуется работа и с Украиной, и с Россией, отметил он, но не стал возражать против запроса парламентариев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в российских дипломатических кругах заявили, что голландское следствие подгоняет разбирательство об авиакатастрофе в Донбассе под заранее готовый ответ.

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