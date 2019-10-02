Санкт-Петербург, 2 октября, 2019, 10:19 — ИА Регнум. В ночь на среду, 2 октября, «дочка» европейского лоукостера Wizz Air совершила первый регулярный рейс из Лондона в Санкт-Петербург и обратно.

ООО «ВВСС» Рейсы Wizz Air из Пулково в Лондон выполняются на Airbus A321

«Регулярные перелеты между аэропортом «Пулково» и британским аэропортом «Лутон» выполняются ежедневно дочерней авиакомпанией Wizz Air UK», — сообщили в пресс-службе петербургского аэропорта.

Рейсы выполняются на самолетах Airbus A321, рассчитанных на перевозку 230 пассажиров в экономическом классе. Стоимость билетов начинается от 29,99 евро в одну сторону.

Материнская авиакомпания Wizz Air — крупнейший низкобюджетный перевозчик в Центральной и Восточной Европе — с августа 2017 года выполняет прямые регулярные авиарейсы между Санкт-Петербургом и Будапештом (Венгрия).

Напомним, крупнейший европейский лоукостер Ryanair, а также британская и венгерская компании EasyJet и WizzAir подали свои заявки на осуществление авиарейсов в Санкт-Петербург в рамках седьмой степени «свободы воздуха», на предоставление которой рассчитывает «Пулково».

В «Пулково» говорят, что расширение маршрутной сети аэропорта позволит не только большему количеству иностранцев прилетать в Петербург, но и россиянам летать по большему количеству направлений с более гибким расписанием.