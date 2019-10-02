Сростки, Алтайский край, 2 октября, 2019, 10:14 — ИА Регнум. В Алтайском крае сегодня, 2 октября, проходят памятные мероприятия, посвящённые 45-летию со дня смерти Василия Шукшина. Как сообщают «Вести-ФМ», в числе новых экспонатов музея Шукшина на его родине в селе Сростки намерены показать уникальный снимок фотографа Юрия Рыбчинского, которому в 1975 году удалось запечатлеть жительницу Вологодской области Ефимию Быстрову, которая снималась в фильме «Калина красная» в роли матери главного героя.

Цитата с сайта vesti22.tv Знаменитая фотография старушки Куделихи фотографа Юрия Рыбчинского. Снимок сделан в тот момент, когда она узнала о смерти Василия Шукшина

В этом кинофильме героиня рассказала правдивую историю о своих сыновьях: четверо из них погибли на войне, а пятый пропал без вести, связавшись с плохой компанией. После съёмок фильма Ефимия Быстрова уверяла соседей, что Шукшин и есть тот самый пропавший сын. Юрий Рыбчинский снял Ефимию Быстрову в тот момент, когда ей сообщили о смерти Василия Шукшина.

«Горестная, плачущая фигура старушки поднимается до какого-то всеобщего траура по кончине этого художника, так любимого своим народом. Нынче 45 лет со дня смерти Василия Шукшина, он практически столько и прожил», — отметила директор Всероссийского мемориального музея-заповедника В. М. Шукшина Лидия Чуднова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Василий Макарович Шукшин — уроженец села Сростки Алтайского края. Он был блестящим российским кинорежиссёром, актёром, сценаристом и писателем. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР. Автор сборников рассказов и романа «Любавины». Режиссер, сценарист и исполнитель главных ролей в фильмах «Калина красная», «Печки-лавочки» и многих других. Шукшинские чтения ежегодно проводятся в день его рождения на Алтае.

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25 июля 2019 года Василию Макаровичу могло бы исполниться 90 лет.

«Шукшин и его лучшие герои как ипостась его самого не проживали жизнь, а сгорали, мучились сами и мучили других из-за несовершенства мира, пребывали в постоянном напряжении, пусть и не всегда осознанном, от неуловимости истины», — писал тогда на сайте ИА REGNUM Эдуард Биров.

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2 октября 1974 года Шукшин скоропостижно скончался в возрасте 45 лет во время завершения съёмок фильма «Они сражались за Родину» на теплоходе «Дунай». Мёртвым его обнаружил близкий друг Георгий Бурков. Медики вынесли вердикт: инфаркт миокарда. 7 октября Василий Макарович был похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Памяти Шукшина Владимир Высоцкий посвятил проникновенные стихи:

Еще ни холодов, ни льдин.

Земля тепла. Красна калина.

А в землю лег еще один

На Новодевичьем мужчина..

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