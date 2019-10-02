Ашхабад, 2 октября, 2019, 09:56 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил разработать новую программу по борьбе с взяточничеством и коррупцией, сообщает агентство «Туркмения сегодня».

Остановить коррупцию

Глава государства дал поручение членам государственного совет безопасности и депутатам Меджлиса (парламента). Бердымухамедов считает, что основной целью программы должно стать полное искоренение причин и условий, которые способствуют возникновению взяточничеству и коррупции.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов уволил министра внутренних дел Исгендера Муликова. Поводом для увольнения стала информация Генпрокуратуры о неоднократных злоупотреблениях служебным положением.

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