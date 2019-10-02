Забайкальский край, 2 октября, 2019, 09:31 — ИА Регнум. Забайкалье активно осваивает новые возможности по оснащению медицинских пунктов в рамках «Дальневосточной субсидии» и нацпроекта «Здравоохранение», которые открылись региону после вхождения в состав Дальневосточного федерального округа. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, с октября 2019 года около тысячи жителей села Ушарбай Могойтуйского района будут получать первичную медицинскую помощь в комфортных условиях.

Правительство Забайкальского края Для жителей села Ушарбай открылся новый ФАП

Правительство Забайкальского края Оборудование в новом ФАП села Ушарбай

Речь идёт о приобретении и установке на федеральные средства нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Ранее ФАП в селе Ушарбай размещался в ветхом здании, которое было построено в 1956 году.

«Вхождение Забайкалья в состав Дальневосточного федерального округа дало новые инструменты развития, благодаря этому мы в том числе оснастили сельские ФАПы», — отметила заместитель председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова.

Правительство Забайкальского края Новый ФАП села Ушарбай

Площадь модульного ФАПа составляет 130 квадратных метров, а стоимость — 5,3 миллиона рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после вхождения Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа на регион стали распространять все льготы и преференции, полагающиеся дальневосточникам. Новое руководство региона взяло курс на новую экономическую политику, и теперь Забайкалье является участником практически всех федеральных программ и проектов, реализуемых в рамках национальных проектов.

В одном из отдалённых сёл Читинского района — Подволок — на средства «Дальневосточной» субсидии тоже возвели современный фельдшерско-акушерский пункт. Теперь 250 пациентов будут получать медицинскую помощь в комфортных и современных условиях. А всего до 2021 года в регионе запланированы капитальные ремонтные работы в семи медицинских организациях Читы и края, приобретение 40 фельдшерско-акушерских пунктов, 54 медицинских автомобилей, оборудования и служебного жилья для медицинских работников.

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