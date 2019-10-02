Якутск, 2 октября, 2019, 06:21 — ИА Регнум. В ходе рейдов в Кобяйском районе Якутии росгвардейцы изъяли у населения огнестрельное оружие, патроны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Охотничье ружьё

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За два дня у проверенных 79 владельцев огнестрельного оружия в поселке Сангар, составлено 11 административных протоколов за нарушения правил оборота оружия, изъято 17 единиц.

Кроме того, проверили и 43 владельца оружия в селе Кобяй.

«Составлено пять административных протоколов за выявленные нарушения, изъято шесть единиц оружия и 43 патрона», — рассказали в Управлении Росгвардии Якутии.

Всего, с начала 2019 года в Кобяйском районе изъяли 288 единиц оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, пять лет колонии строгого режима, а также штраф по 200 тыс. рублей получили два подпольных оружейника в Ивановской области.