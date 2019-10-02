Новосибирск, 2 октября, 2019, 05:53 — ИА Регнум. В Чановском районе Новосибирской области ребёнок погиб под колёсами самоходного шасси с прицепом, сообщает ГУ МВД РФ по региону.

Трактор

Как уточняет ведомство, поздно вечером накануне, 1 октября, мужчина с двумя пассажирами — женщиной и трёхлетним мальчиком — ехали по полю возле села Тармакуль на самоходном шасси с прицепом. По предварительным данным, ребенок выпал из транспортного средства и попал под колесо прицепа. От полученных травм он погиб до прибытия скорой помощи.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.