Кемерово, 2 октября, 2019, 05:12 — ИА Регнум. В Елыкаевской пекарне Кемеровской области к 300-летию Кузбасса начали выпускать угольные пряники, сообщается на сайте администрации Кемеровского муниципального района.

Akmrko.ru Угольный пряник

Тесто для таких пряников изготавливается из обычной муки, воды, сахара и повидла с добавлением специально предназначенный для использования в кулинарии активированного угля.

Сейчас хлебопёки делают юбилейные пряники с яблочным повидлом, но на заказ могут добавить в тесто кедровые орехи и мёд.

Основными покупателями такого угольного пряника жители Елыкаево, Мазурово и Кемерова.

Отметим, что сегодня в магазинах можно встретить также кемеровское чёрное мороженое с добавлением угля.