Вашингтон, 2 октября, 2019, 05:08 — ИА Регнум. Неспособность Соединенных Штатов увидеть в России «величайшую опасность» грозит мировому господству США, заявил экс-стратег Пентагона полковник ВВС в отставке Терри Томпсон в своей статье для газеты The Washington Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Во всём виноваты русские

Он заявил, что Россия стремительно наращивает свои силы и распространяет свое влияние по всему миру. По мнению Томпсона, Соединенным Штатам не следует обольщаться своими успехами по итогам Холодной войны, когда Россия «была понижена до статуса страны-раздражителя». Он утверждает, что Москва уже разработала ряд технологий, способных нанести мощный удар Вооруженным силам США.

Кроме того, Томпсон считает использование США российских ракетных двигателей РД-180 для полетов в космос стратегической ошибкой. По его мнению, Соединенные Штаты таким образом утратили полный контроль над своими космическими разработками.