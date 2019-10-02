Москва, 2 октября, 2019, 04:14 — ИА Регнум. Важнейшие элементы новейшей российской системы ПВО С-500 «Прометей» успешно завершили испытания в Сирии. Об этом 2 октября во ссылкой на источники в Минобороны РФ и военно-промышленном комплексе написала газета «Известия».

Mil.ru Пуск зенитной ракеты

По словам бывшего заместителя главкома ВВС РФ по вопросам объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенанта Айтеча Бижева, Сирия, где всегда жарко и пыльно, хорошо подходит для испытаний техники в жестких условиях. Только такой режим позволяет выявить недостатки и провести работу по их устранению.

Необходимость в связи с напряженной обстановкой в Сирии поддерживать работу РЛС в круглосуточном режиме, работать «на износ» добавляет испытаниям реалистичности.

Ранее о готовности системы ПВО-ПРО С-500 «Прометей» к серийному производству, начало которого запланировано на вторую половину 2020 года, заявил руководитель Минпромторга России Денис Мантуров.

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С-500 «Прометей» продолжает линию развития системы ПВО С-400 «Триумф», но относится к новому поколению. Она способна уничтожать цели, имеющие скорость более 5М, спутники на низкой орбите и космические средства поражения.