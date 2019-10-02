Владивосток, 2 октября, 2019, 04:15 — ИА Регнум. Два запуска ракет, осуществлённых в сторону акватории Японского моря с территории КНДР, не привели к изменению радиационного фона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Stefan Krasowski Северокорейская ракетная установка

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Одна из ракет достигла экономической зоны Японии, другая упала в нейтральных водах, сообщили в южнокорейском военном ведомстве.

По данным, опубликованным на сайте Приморгидромета, радиационный фон в Приморье остаётся в пределах средних измерений — 11−12 мкР/ч, что соответствует норме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии обеспокоены новыми пусками ракет со стороны КНДР: одна из ракет упала в исключительной экономической зоне Японии в районе префектуры Симанэ.