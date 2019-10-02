Токио, 2 октября, 2019, 04:01 — ИА Регнум. Протест выразили японские власти в связи с новыми ракетными пусками Пхеньяна, сообщил 2 октября журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

U.S. Department of Defence Синдзо Абэ

Комментируя запуск Северной Кореей двух баллистических ракет, японский премьер-министр заявил, что одна из них упала в экономической зоне Японии.

Абэ «Это нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, в связи с чем мы выражаем решительный протест».

Он подчеркнул, что по северокорейскому вопросу Токио будет продолжать «тесное сотрудничество с Соединёнными Штатами и международным сообществом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Абэ 2 октября проведёт экстренное заседание совета национальной безопасности из-за нового инцидента с ракетами в Японском море.

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