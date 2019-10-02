Москва, 2 октября, 2019, 03:45 — ИА Регнум. «Формула Штайнмайера» — это сначала конфедерация, а потом всё остальное, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

"В эту Украину ДНР и ЛНР не войдут. Вот вы это запомните. Второе, запомните, во всяких переговорах есть пункты, которые не обсуждаются, которые находятся за рамками обсуждений… Они войдут тогда, когда получат абсолютные гарантии безопасности. Этими гарантиями является конфедеративный, по сути, статус ДНР и ЛНР. Внутри этого статуса мы передадим границу пограничным войскам ДНР и ЛНР. Им мы передадим границу, а не вашим бандеровцам. Забудьте сразу и навсегда после ваших кровавых преступлений!» — заявил Кургинян, обращаясь к украинским экспертам, которые в очередной раз развели балаган в студии на тему «формулы Штайнмайера».

По словам Кургиняна, по сути дела, «формула Штайнмайера» нужна только лишь для того, чтобы бороться с махинациями касательно последовательности исполнения Украиной пунктов Минских договорённостей.

«Теперь вам говорят, первый пункт — конфедерация, потом всё остальное. Вот что такое «формула Штайнмайера», понятно?» — в очередной раз обратился Кургинян к украинским экспертам.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября стало известно, что на заседании контактной группы в Минске представители Украины подписали так называемый документ по «формуле Штайнмайера», в рамках которого четко очерчивается последовательность действий со стороны Украины по урегулированию военного конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений.