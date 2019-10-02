Кургинян: Формула Штайнмайера — это сначала конфедерация, а потом остальное
Москва, 2 октября, 2019, 03:45 — ИА Регнум. «Формула Штайнмайера» — это сначала конфедерация, а потом всё остальное, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
По словам Кургиняна, по сути дела, «формула Штайнмайера» нужна только лишь для того, чтобы бороться с махинациями касательно последовательности исполнения Украиной пунктов Минских договорённостей.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября стало известно, что на заседании контактной группы в Минске представители Украины подписали так называемый документ по «формуле Штайнмайера», в рамках которого четко очерчивается последовательность действий со стороны Украины по урегулированию военного конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений.