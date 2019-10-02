Вашингтон, 2 октября, 2019, 03:27 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп назвал попыткой государственного переворота начало процедуры импичмента, инициированного демократами в палате представителей американского Конгресса. Об этом американский лидер заявил на своей странице в Twitter.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Чем больше я узнаю с каждым днем, тем сильнее склоняюсь к тому, что происходит не импичмент, а ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ, призванный отобрать власть у народа, их голоса, их свободу, их вторую поправку (к Конституции США — прим. ИА REGNUM), их религию, армию, стену на границе с Мексикой и их богом данные права гражданина Соединенных Штатов Америки», — заявил он.

Также Трамп снова назвал происходящее «величайшей охотой на ведьм в истории страны». Раньше такой оценки американского президента удостаивалось расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о так называемом «российском вмешательстве» в выборы американского президента в 2016 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер даст показания трем комитетам американского Конгресса в рамках процедуры импичмента лидера страны Дональда Трампа.