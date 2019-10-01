Ашхабад, 2 октября, 2019, 02:36 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов уволил министра внутренних дел Исгендера Муликова. Об этом стало известно в ходе проходившего сегодня, 1 октября, заседания правительства, передают туркменские СМИ.

thierry ehrmann Гурбангулы Бердымухамедов

Также туркменский лидер понизил Муликова в звании до майора и лишил государственных наград.

Поводом для его увольнения послужила поступившая от Генеральной прокуратуры информация о том, что Исгендер Муликов неоднократно злоупотреблял своим служебным положением.

Также отмечается, что его увольнение может быть связано с уголовным делом о коррупции, по которому в середине сентября 2019 года арестовали министра торговли и внешнеэкономических связей Амандурды Ишанова.

Вместо Муликова на пост главы МВД Туркмении назначен Мамметхан Чакыев, до настоящего момента занимавший пост вице-премьер-министра.