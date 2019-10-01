Москва, 2 октября, 2019, 02:25 — ИА Регнум. Элита России ни в консервативном, ни в либеральном ее крыле не примет вхождения Украины в НАТО, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Кургинян "Российская элита сегодня состоит из либерального сегмента и консервативного… Но ни либеральный, ни консервативный сегмент сегодняшней элиты, за исключением предателей, пятой колонны, оба этих сегмента не примут вхождение Украины в НАТО, вы об этом забудьте, потому что как только пусковые установки окажутся в Харькове, наши войска окажутся в Киеве».

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По его словам, это недопустимо для российской элиты, потому что подобный исход непоправимо разрушает национальную безопасность России.

Напомним, правительство Украины задалось целью в течение пяти лет, до 2025 года, «созреть» для того, чтобы войти в Евросоюз и НАТО. Об этом было заявлено в проекте программы действий кабинета министров страны.