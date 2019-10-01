Бамако, 2 октября, 2019, 01:39 — ИА Регнум. Двадцать пять военнослужащих армии Мали были убиты и шестьдесят пропали без вести в результате нападения исламистов, сообщает агенство Reuters.

U.S. Army Africa Малийские солдаты

Атаке с использованием тяжелого вооружения подверглись два армейских лагеря в центре Мали.

Также СМИ сообщают о возврате военными позиций под свой контроль и уничтожении пятнадцати исламистов.

Ранее обеспокоенность неспособностью африканских стран справиться с растущей угрозой исламистского и этнического насилия в регионе высказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Потеря контроля властей над огромными территориями в этом году, особенно в Мали и Буркино-Фасо, и стремительное распространение исламистских атак требует, по мнению ООН, усиления ответа на них помимо предпринимаемых военных усилий.

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