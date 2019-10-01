Москва, 2 октября, 2019, 01:28 — ИА Регнум. Два трамвая столкнулись в районе Сокольники в Москве, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД России.

Artem Svetlov Трамвай

Сообщается, что авария произошла на районе дома № 13 в Ростокинском проезде. В результате столкновения пострадали три человека. В то же время ТАСС приводит другие сведения о пострадавших — по их данным, пострадавших было шестеро. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября трамвай и автобус столкнулись в Нижнем Новгороде на площади Киселёва. В результате аварии пострадали шесть человек. Они получили незначительные травмы и были отпущены после осмотра медиками.