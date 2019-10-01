Пекин, 2 октября, 2019, 01:14 — ИА Регнум. Индекс цен на овощи в городском уезде Шоугуан городского округа Вэйфан провинции Шаньдун в Китае вырос на 2,6% на прошедшей неделе относительно показателей неделей ранее, достигнув 93,58 базисных пунктов, сообщает 1 октября агентство Синьхуа.

Овощи

Среди всех 10 видов овощей, который учитывает индекс, четыре категории показали рост, который частично связан с временным дефицитом поставок на фоне празднования Дня образования КНР. Субиндексы на пять других видов овощей упали.

Индекс цен на овощи в Шоугуане крайне важен в Китае, поскольку данный район провинции Шаньдун на востоке страны является главной овощной производственной и распространительной базой Китая, где происходит образование цен, влияющее на цены по всему Китаю.

Индекс Шоугуан был одобрен Министерством коммерции Китая в 2010 году и впервые опубликован 20 апреля 2011 года. Его задачей является своевременное и точное информирование производителей и торговцев о ситуации с ценами.