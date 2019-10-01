Вашингтон, 2 октября, 2019, 00:56 — ИА Регнум. Адвокат американского президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани нанял юриста Джона Сейла, ранее принимавшего участие в расследовании Уотергейтского скандала, для защиты своих интересов, сообщает газета Politico.

Marc Nozell Рудольф Джулиани

«Я только что оказался вовлечен в ситуацию», — заявил сам Сейл.

По его словам, ситуация с расследованием, начатым демократами из-за телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, является «очень сложной». Газета подчеркивает, что Джулиани таким образом готовится к возможному вызову в Конгресс США для дачи показаний.

Напомним, скандал в Уотергейте расследовался в 1972—1974 годах. По итогам расследования от власти был отстранен действующий президент США Ричард Никсон.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября стало известно, что комитет по разведке палаты представителей Конгресса США намерен вызвать Джулиани для дачи показаний в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа. Комитет также потребовал от него предоставить все документы по связям с Украиной до 15 октября 2019 года.