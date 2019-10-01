Москва, 2 октября, 2019, 00:49 — ИА Регнум. Достижение предельного возраста нахождения на службе стало причиной готовящейся отставки главы Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко, пишет газета «Коммерсантъ».

Фсин.рф Геннадий Корниенко

Уточняется, что пока президентский указ об отставке Корниенко не опубликован. 30 сентября генерал-полковнику исполнилось 65 лет.

От своих должностей также будут освобождены ещё несколько чиновников, частности — первый заместитель Корниенко Анатолий Рудый.

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Напомним, во ФСИН Корниенко и Рудый работают с 2012 года. Ранее они служили в Государственной фельдъегерской службе России.