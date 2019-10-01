Пекин, 2 октября, 2019, 00:42 — ИА Регнум. Китайская национальная метеорологическая обсерватория объявила оранжевый уровень погодной опасности в связи с тайфуном «Митаг», сообщает агентство Синьхуа.

Тайфун

Тайфун стал уже восемнадцатым за год в Китае. Он достиг побережья провинции Чжэцзян на востоке Китая во второй половине дня 2 октября. Скорость ветра в глазу тайфуна составила около 120 км/ч. Метеорологи предупреждают о сильном ветре и проливных дождях в Шанхае, провинциях Чжэцзян, Фуцзянь и Цзянсу.

Как сообщало ИА REGNUM, «Митаг», приближаюсь к берегам Японии вызывал рекордные ливни, которых не было в стране уже 50 лет.

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