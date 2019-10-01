Ереван, 2 октября, 2019, 00:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Никол Пашинян опубликовал на своей странице в Facebook фотографию с принявшими участие в заседании Совета Высшего Евразийского экономического союза президентами Молдaвии, Казахстана, Киригизии, России, Ирана и премьер-министром Сингапура. Гости из президентского дворца направились в центр «Тумо», где состоялся форум «Транзитный потенциал евразийского континента».

facebook.com/nikol.pashinyan/

«Дорожное селфи. За это время мы успели принять важное решение», — написал Никол Пашинян.