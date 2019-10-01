Лима, 2 октября, 2019, 00:31 — ИА Регнум. Вооруженные силы Перу и полиция подтвердили свою преданность президенту страны Мартину Вискарре, сообщает агентство Reuters.

Galeria del Ministerio de Defensa del Perú Перуанский спецназ

Сообщается, что представители высшего военного руководства приехали в президентский дворец к Вискарре вечером 1 октября. Командующие полицией, сухопутными, военно-морскими и военно-воздушными силами подтвердили свою лояльность действующему президенту как главе государства и Верховному главнокомандующему. Как отмечает агентство, жители Перу переживают, что конфликт между Конгрессом страны и президентом может привести к уличным столкновениям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Перу Мартин Вискарра объявил о роспуске Конгресса страны и назначении новых выборов на 26 января 2020 года. В ответ парламент принял резолюцию о недееспособности президента и привел к присяге временно исполняющего обязанности главы страны — вице-президента Мерседес Араос.