Порошенко уверен, что «формулой Штайнмайера» Россия освободится от санкций
Киев, 2 октября, 2019, 00:28 — ИА Регнум. Снятие антироссийских санкций стоит ожидать после подписания «формулы Штайнмайера», заявил бывший украинский президент Пётр Порошенко в Facebook.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Пётр Порошенко
«Подписание этой формулы российского происхождения де-факто значит ослабление или даже снятие санкций против России».
От имени своей партии он выразил своё несогласие с этими действиями Киева, которые якобы «разрушат украинское государство».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Киев дал согласие на «формулу Штайнмайера», подписав 1 октября в Минске соответствующий документ. ДНР и ЛНР будет предоставлен особый статус.
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