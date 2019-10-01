Киев, 2 октября, 2019, 00:28 — ИА Регнум. Снятие антироссийских санкций стоит ожидать после подписания «формулы Штайнмайера», заявил бывший украинский президент Пётр Порошенко в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

Порошенко «Подписание этой формулы российского происхождения де-факто значит ослабление или даже снятие санкций против России».

От имени своей партии он выразил своё несогласие с этими действиями Киева, которые якобы «разрушат украинское государство».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Киев дал согласие на «формулу Штайнмайера», подписав 1 октября в Минске соответствующий документ. ДНР и ЛНР будет предоставлен особый статус.

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