Женева, Швейцария, 1 октября, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения констатировала, что те меры, которые российские власти предприняли для контроля за алкогольной продукцией в России, привели к значительному увеличению продолжительности жизни в стране.

Дарья Антонова ИА REGNUM Каток на ВДНХ

В ВОЗ напомнили, что с 2003 года российские власти постепенно начали поднимать акцизы на алкогольную продукцию. Была введена минимальная розничная цена на водку, а затем и на другие спиртные напитки. Также была внедрена система мониторинга производства и продажи алкогольной продукции. Была ограничена продажа алкоголя в вечернее время.

Все эти меры привели к тому, что употребление алкоголя в России на душу населения снизилось аж на 43%.

По данным ВОЗ такие меры привели к сокращению смертности в России — на 39% у мужчина и на 36% у женщин. Число смертей, связанных с употреблением алкоголя также значительно уменьшилось.