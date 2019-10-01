Вашингтон, 1 октября, 2019, 23:51 — ИА Регнум. Кинокомпания Warner Brothers Pictures опубликовала первый трейлер своего нового кинофильма «Хищные птицы», который посвящен истории вымышленного персонажа Харли Квинн из комиксов про Бетмена вселенной DC Comics.

Цитата из к/ф «Хищные птицы» реж Кэти Янь. 2020. США Харли Квинн

Харли Квинн — персонаж отрицательный, по сюжету комиксов она является подругой другого суперзлодея — Джокера. В кино Харли Квинн впервые появляется в картине «Отряд самоубийц» 2016 года.

В новой картине «Хищные птицы» Квинн рассталась с Джокером и сколачивает собственную банду, чтобы терроризировать Готэм.

Роль Квинн, как и в предыдущем фильме, исполнила Марго Робби. Также в фильме снимались: Мэри-Элизабет Уинстэд, Рози Перес, Крис Мессина, Джерни Смолетт и Юэн Макгрегор.