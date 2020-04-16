Вашингтон, 1 октября, 2019, 23:38 — ИА Регнум. Американская развлекательная компания Netflix опубликовала на своем YouTube-канале трейлер нового кинофильма от режиссера Майкла Бэя под название Six Underground («Шестеро в подполье»).

Цитата из к/ф «Шестеро в подполье» реж Майкл Бэй. 2020. США Герой боевика

Сценаристами картины стали Ретт Риз и Пол Верник. Они прославились благодаря работе над двумя частями «Дедпула».

Сюжет фильма повествует о шести миллиардерах, которые инсценировали свою смерть, а затем создали тайный отряд для борьбы с преступностью.

В картине снялись: Райан Рейнольдс, Мелани Лоран, Дейв Франко и Бен Харди.

Бюджет картины составил $150 млн — это рекорд для Netflix.

Фильм должен выйти на экраны 13 декабря 2019 года.