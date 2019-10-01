Руан, Франция, 1 октября, 2019, 23:36 — ИА Регнум. В ходе пожара на химическом заводе Lubrizol во французском городе Руан огонь уничтожил 5253 тонны различных веществ, сообщает 1 октября агентство ТАСС со ссылкой на местные власти.

12019 Пожар

По предварительной информации, в числе прочих сгорели добавки для производства дизельного топлива, стиральных порошков и растворителей.

В районе завода проходит отбор проб почвы и воздуха для выяснения вреда, нанесённого окружающей среде.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на химическом заводе Lubrizol начался 26 сентября. Над местностью, где расположен завод, был отмечен шлейф дыма длиной свыше 22 км.

Стоит отметить, что это предприятие значится в перечне объектов с потенциально опасными химическими материалами.