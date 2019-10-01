Монровия, 1 октября, 2019, 23:19 — ИА Регнум. Пожарная служба Либерии провела расследование причин смертельного пожара в школе в пригороде Монровии, 1 октября передает агентство Associated Press.

Dave Hogg Пожар

Согласно официальному заявлению, причиной пожара, который унес жизни 27 человек, стало короткое замыкание.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в школе-интернате Кораник в пригороде столицы Либерии произошел пожар. Погибли 27 человек, большая часть погибших — дети.

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