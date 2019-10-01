Лима, 1 октября, 2019, 23:32 — ИА Регнум. Как минимум десять человек погибли, ещё 14 пострадали в результате падения в пропасть пассажирского автобуса в Перу. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба службы по надзору за пассажирским и грузовым наземным транспортом Перу (Sutran).

Перу

Авария произошла в провинции Киспиканчи, входящей в регион Куско, где находится всемирно известный туристический объект древний город Мачу-Пикчу. Автобус с пассажирами сорвался со 100-метровой высоты.

По данным экстренных служб, десять человек погибли, 14 были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

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