Москва, 1 октября, 2019, 23:11 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который меняет статус сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФСПП). Текст нового закона опубликован сегодня, 1 октября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Fssprus.ru Эмблема Федеральной службы судебных приставов России

Суть закона в том, что деятельность в Федеральной службе судебных приставов будет относиться не к федеральной гражданской госслужбе, а к государственной службе. Сделано это ввиду того, что ФСПП является органом исполнительной власти, который выполняет правоохранительную функцию.

Также закон регулирует порядок поступления, прохождения и увольнения со службы судебных приставов. Приставам возможно присвоение специальных знаний, а также регламентируется порядок такого присвоения.

В законе закреплено, что служба в ФСПП осуществляется на контрактной основе. Также вводится конкурсный порядок отбора кандидатур на замещение отдельных должностей. Устанавливается порядок ротации ряда руководителей. Утвержден порядок урегулирования конфликта интересов, вводятся антикоррупционные и другие правовые механизмы.

По замыслу авторов, закон должен повысить профессиональные требования к людям, которые несут службу в органах принудительного исполнения. Также закон предоставляет приставам необходимый для качественного выполнения служебных задач правовой инструментарий.