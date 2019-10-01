Йошкар-Ола, 1 октября, 2019, 23:03 — ИА Регнум. Марий Эл — единственный регион на Волге, в котором отсутствуют неочищенные сбросы в реку. Об этом заявил Волжский межрегиональный природоохранный прокурор Вениамин Селифанов на встрече с главой республики Александром Евстифеевым. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Исаак Левитан. Волга. 1888

Марий Эл — один из немногих регионов, где комплексно решаются вопросы охраны природных территорий. Работа успешно ведется властями республики в разных направлениях, отметил Селифанов.

«Сбросы без очистки сегодня практически отсутствуют в республике. Это единственный регион на Волге, где статистика фиксирует такой факт», — подчеркнул прокурор.

Он добавил, что отслеживаются и темы наведения порядка в сфере обращения с отходами, поднятием затонувших судов, ситуация со скотомогильниками.

По словам Евстифеева, ряд республиканских предприятий ведут активную совместную работу с властями региона.

«Прежде всего это Марийский целлюлозно-бумажный комбинат. Инвестиции в строительство очистных сооружений достигают 2 млрд рублей. Предприятие достойно работает над сохранением водных ресурсов: своими силами подняли два затонувших корабля, обустроили набережную», — сказал глава Марий Эл.

Кроме того, стороны обсудили актуализацию работы в рамках выполнения мероприятий Лесного плана.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2019 года на реализацию мероприятий в рамках программы «Оздоровление Волги» в регионах Приволжского федерального округа потратят 9,779 млрд рублей, из которых 8,85 млрд из федерального бюджета и 928 млн рублей из бюджета регионов.

По словам главы Минстроя РФ Максима Егорова, субъекты занимаются разработкой планов мероприятий, которые они должны будут реализовать в текущем году и в целом до 2024 года, чтобы достичь целей федерального проекта. Совокупный объем загрязненных вод в реку Волгу субъектами ПФО около 1 кубического километра в год, этот показатель должен уменьшиться втрое в рамках реализации нацпроекта «Экология».