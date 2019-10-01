Вашингтон, 1 октября, 2019, 23:01 — ИА Регнум. Власти США одобрили проект продажи Украине новой партии противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, сообщает 1 октября агентство Bloomberg.

U.S. Marine Corps Противотанковый ракетный комплекс Javelin

По утверждению агентства, Украине может быть продана партия комплексов на сумму $39 млн.

Всего в этой партии планируется поставить Киеву 150 ракет и два пусковых устройства.

Инициатором сделки названы Конгресс и Госдеп США.

Ранее о таком желании заявил президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Дональдом Трампом на Генассамблее ООН.

Напомним, предыдущая поставка этих ПТРК на Украину закончилась неожиданным образом. Сначала выяснилось, что поставленные ракеты исчерпали срок эксплуатации, а затем Вашингтон приказал перевезти все эти комплексы на хранение в Польшу.

При этом в СМИ Украины активно обсуждается «фантастическая эффективность» заокеанских ПТРК и перспективы скорой победы с их помощью над «страной-агрессором».