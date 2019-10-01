Момбаса, Кения, 1 октября, 2019, 23:00 — ИА Регнум. Полиция Кении уничтожила троих боевиков и арестовала семерых в ходе рейда в южном пригороде Момбасы, 1 октября передает агентство Reuters.

Армия Кении

По сообщению полиции, террористы планировали совершить несколько терактов и другие «преступные действия».

В ходе рейда было изъято холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, полицейская и военная форма.

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