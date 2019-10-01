На востоке Москвы столкнулись два трамвая, есть пострадавшие
Москва, 1 октября, 2019, 22:44 — ИА Регнум. Четыре человека пострадали в результате ДТП с двумя трамваями на востоке Москвы. Об этом 1 октября сообщил журналистам источник в экстренных службах.
Антон Иванов
Трамвай
Столкновение трамваев произошло на Ростокинском проезде. В результате аварии пострадали четыре человека.
В настоящее время на месте ДТП работают представители экстренных служб, сотрудники полиции и медики бригады скорой помощи.
Информация о состоянии пострадавших и подробностях аварии уточняется.
Ранее ИА REGNUM сообщало о двух пострадавших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля «Волга» в Белгороде.