Берлин, 1 октября, 2019, 22:25 — ИА Регнум. Решения, достигнутые контактной группы в Минске, открывают дверь для саммита «нормандской четвёрки», заявил 1 октября министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

EU2017EE Estonian Presidency Хайко Маас

По словам Хайко Мааса, он приветствует договорённости по урегулированию конфликта в Донбассе, включая согласование в Минске текста по «формуле Штайнмайера».

«Эти договорённости открывают дверь для саммита «нормандской четвёрки» и дальнейших этапов в реализации Минских соглашений», — сказал Хайко Маас.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Минске представители Украины и народных республик Донбасса согласовали подписание документа по «формуле Штайнмайера», определяющей порядок реализации Минских соглашений, от которой Украина под разными предлогами уклонялась несколько лет.